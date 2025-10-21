衆参両院本会議の首相指名選挙が２１日に行われ自民党の高市早苗総裁が選出された。憲政史上初の女性首相が誕生。自民、日本維新の会両党連立による高市内閣が正式に発足した。高市早苗氏の夫は、山本拓元衆院議員。２人はともに同じ自民党の派閥に所属。山本氏の弟が高市氏の公設秘書をしていたことで関係を深めた。高市氏が落選中だった２００４年９月に結婚。大阪や都内で盛大な披露宴を開いたが、小泉純一郎首相（当時）や