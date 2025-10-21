自民党の松島みどり元法相が２１日、ＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）のインタビューに生中継で出演。連立を組む日本維新の会について「あまり縁がない」と率直な感想を漏らした。この日行われた衆参両院本会議の首相指名選挙で、自民党の高市早苗総裁が第１０４代首相に選出された。高市氏を支えてきた松島氏は、衆院で１回目の投票で過半数を獲得し高市氏が指名されたことを歓迎しながらも「維新と