ガールズグループSISTAR（シスター）出身の歌手ソユが、米国籍の航空機に搭乗した際に人種差別を受けたと主張した件で、「酒に酔っていた」との目撃談が出たことについて改めて立場を明らかにした。ソユは10月20日、自身のインスタグラムに「私は搭乗前、ラウンジで食事と共に提供された酒類を少量飲んだだけであり、搭乗の過程でも何の制止や問題もなく手続きを終えた」と述べ、酩酊していたという目撃談を否定した。続けて「韓国