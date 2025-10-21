韓国出入国当局は、9月29日に仁川（インチョン）港を通じてノービザで入国した後、姿を消した中国人6人のうち2人を追加で逮捕した。ソウル出入国・外国人庁の移民特殊捜査隊は10月21日、出入国管理法違反の疑いで中国人A（29）とB（53）を検挙し、離脱の経緯やブローカーの関与などについて調べていると明らかにした。Aは前日、全羅南道順天市（チョルラナムド・スンチョンシ）のバスターミナルで、Bはこの日午前、忠清北道陰城郡