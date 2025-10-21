ヒップホップMCのエミネム（53）が、長年ヘアメイクを担当してきたスタイリスト、カトリーナ・マロタさんと交際していると報じられている。50セント、スヌープ・ドッグ、ロビン・シックなどとも仕事をしてきたカトリーナさんは、エミネムとは数年来の知り合いで、エミネムの複数のミュージックビデオや写真撮影のスタイリングを担当している。 【写真】ブロンド美女のカトリーナさん、エミネムと