フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラム・ストーリーズでフォロワーとのQ&Aを行いました。 【写真を見る】【 中川安奈 】「女優のオファーは？」「あったりなかったり」秋の夜長にフォロワーとのQ&A「女優のオファーはきてますか？」という質問には「そんなお話もあったりなかったり…」という答えに、人差し指で「しー」をする顔文字を添えていて、ちょっと思わせぶりな安奈さんは、お芝居に「小さ