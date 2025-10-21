歌手の山川豊さんが自身のインスタグラムを更新。「10月15日で67歳を迎えることができましたいつも応援して頂きありがとうございます」と10月15日に67歳の誕生日を迎えたことを報告しました。 【写真を見る】【 山川豊 】67歳の誕生日を迎え「娘にも祝って頂き、ケーキを美味しく頂きました」また、「来年はデビュー45周年を迎えます！」と明かし、「感謝の気持ちを忘れず、ゆっくり自分のペースで頑張ってまいります」