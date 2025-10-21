JR東海は21日、東海道新幹線の年末年始に「お子さま連れ車両」の本数を増やすと発表した。【画像】『東海道新幹線再生アルミ』を活用した金属バット「東海道新幹線『お子さま連れ車両』は、前回の年末年始に大変ご好評いただいたことを受け、今回の年末年始期間は、より多くのお客様にご利用いただけるよう、設定本数を前回より16本増やして運行いたします！」とし、「『お子さま連れ車両』は、お子さま連れのお客様にご家族で