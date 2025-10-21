俳優の山田孝之が21日、自身のインスタグラムを更新。42歳の誕生日を迎えたことを報告した。山田は「42才になれました。皆様ありがとうございます」と報告。「60キロの鮪は強かったです」とつづり、船上で大きなマグロを抱える写真を披露した。この投稿が大反響。「デカっ」「やばすご」「最初誰かわからなかった笑」「サンタクロース役あるのか？w」「髭フェチのアタシもさすがにビックリです」「髭、自前！？」「鮪、