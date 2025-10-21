ロッテは21日、同日の18時からマリーンズオンラインストアにて、種市篤暉投手の9・10月度「大樹生命月間MVP賞」受賞を記念したグッズの受注販売を開始することになったと発表した。種市は9・10月度、5試合に登板し、4勝1敗、投球回38、防御率0.95、奪三振48の好成績を残し、パ・リーグ投手部門の月間MVPに選出され、プロ9年目で初の受賞となった。今回は直筆サイン入りフォトパネルや記念ユニホーム（DTF 加工）、フェ