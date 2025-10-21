ボートレース津の「ＳＧ第７２回ボートレースダービー」が２１日に開幕。レースに先立って場内のツッキードーム内でオープニングセレモニーが行われ、出場選手５２人が詰めかけたファンを前に意気込みを明かした。一番の声援を受けたのは地元から唯一の参戦となった新田雄史（４０＝三重）。「すごいたくさんの声援を力に変えて最終日まで全力で走ります。よろしく」と最終日までの全力疾走を約束した。本来なら選手宣誓は地