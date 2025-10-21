カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は２１日、自民党・高市早苗総裁が日本初の“女性首相”に選出されたことを速報した。中継で生出演した日本維新の会・前原誠司前共同代表は維新が求めた議員定数の削減について「合意したのはいい。目指すのもいい。ただ選挙制度とか議員定数の問題は自民と維新で決められる問題ではなく、すべての政党が関わる中で決めていかないと、民主主義の根幹に関わる