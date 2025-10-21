カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は２１日、自民党・高市早苗総裁が日本初の“女性首相”に選出されたことを速報した。２６年連立を組んできた公明党が連立を離脱。日本維新の会と異例の“閣外協力”が２０日に決まり、高市新総裁誕生に大きな影響を与えた。中継で生出演した日本維新の会・前原誠司前共同代表は投票した名前を「高市早苗さんです」と、公表した。前原氏は野党の代表を務めて