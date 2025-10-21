中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京10月21日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は20日の記者会見で、パラグアイのメサ下院第一副議長がこのほど、中国との外交・経済関係構築の可能性について「真剣かつ広範な協議」を呼びかけ、国の長期的利益に関わると強調したとの報道について、呼びかけに真剣に耳を傾け、正しい政治的決断を速やかに下すよう求めた。郭氏は次のように述べた。「一つの中国」原