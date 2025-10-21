道の駅「足柄・金太郎のふるさと」の外観です。 金太郎伝説が残る地で、道の駅「足柄・金太郎のふるさと」が再スタート 道の駅「足柄・金太郎のふるさと」は、南足柄市の魅力を発信する拠点として2020年6月に誕生した施設。2025年10月7日に、食事処「ふるさとゴハン食堂」のメニューを大幅に刷新、新たにスイーツショップ「足柄きんたろーみるくsoft」も仲間入りして、リニューアルオープン