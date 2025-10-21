山形県東根市の陸上自衛隊神町駐屯地に勤務する25歳の3等陸曹が他人のスマートフォンや財布を盗んだとして、21日までに懲戒免職処分を受けました。懲戒免職となったのは、第6施設大隊に所属する25歳の3等陸曹です。第6師団によりますと、3等陸曹は去年5月20日、東根市のコンビニエンスストアの駐車場で、屋外に置かれていたスマートフォン9万円相当と現金7000円が入っていた財布を持ち去りました。被害者が警察に相談