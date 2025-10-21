山形県内の企業が感じる景気の状況を示す9月の「業況判断指数」は5期連続のプラスとなりました。一方で人手不足感が深刻な状況です。日銀山形事務所が発表した9月の山形県内企業短期経済観測調査によりますと、県内企業が感じる景気の状況を示す「業況判断指数」はプラス9で、去年9月以降5期連続のプラスとなりました。比較的良好な水準を維持しているものの、前回6月の調査からは2ポイント悪化しました。悪化の理由として、住宅需