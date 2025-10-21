元大阪府知事で大阪市長も務めた弁護士の橋下徹氏（56）が21日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演。自民党と連立政権樹立で正式合意した日本維新の会が、主張に隔たりがある企業・団体献金禁止などの懸案を先送りしたことについてコメントした。両党の政策協議では、維新が提示した12項目の要求のうち、憲法改正や外交・安全保障、エネルギーなどの基本政策で一致。維新の吉村洋文代表が「連