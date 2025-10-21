浦和は21日、ホーム町田戦（25日、埼玉ス）に向けて練習を公開した。前節18日の横浜戦は0―4で大敗。試合終了間際にはMF金子が副審を小突いてして一発退場した。 事態を重くみたチームは当面、金子をチームから離脱させることを決定。19日には堀之内SDが選手を集めて審判に対する同様の行為を二度と起こさないように注意喚起した。GK西川は「教訓にしなければいけない。ああいう試合をした後の姿勢が問われている」と強調。町田