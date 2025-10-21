福島県いわき市内にクマが出没したことが初めて確認され、市が「ツキノワグマ被害防止プラン」を策定するなど本格的な対策に乗り出した。県内でヒトの生活圏への出没が深刻化する中、クマが生息していないとされてきた浜通りでも警戒が強まっている。市によると、県内のクマの生息域は会津地方や中通りに限られ、阿武隈山地を越えていわき市内には来ないとされてきた。しかし、市が今年７月３１日に同市川前町下桶売で撮影され