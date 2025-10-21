自分の身体についてコンプレックスを持っている人は多いはずです。中でも身長は多くの人の悩みの種となっていることでしょう。X（旧Twitter）に投稿されたコンテくんの作品『男子校の生態』では、身長156cmという低身長ながらポジティブに生きる作者の実体験が描かれています。【漫画】制服だって同級生からもらっちゃう男子校ならでは！？「おさがり」の実態（全編を読む）作者は小さい頃から背が低く、体操服や野球のグローブ