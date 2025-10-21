俺（マサト）は妻のカナと3人の子どもたちと暮らしている。俺には20年以上引きこもっている5歳年上の兄貴（ヒロキ）がいる。最初は見守っていたが事態は好転せず、やがて両親も俺もその存在を隠すようになった。母に「わざわざ伝えて心配をかける必要はない」と言われ、俺はそのままカナと結婚した。3人の子どもたちにも恵まれて本当に幸せだった。まるで罪悪感を隠すかのように、俺は全力で家族に尽くした。幸せの裏で、ふと兄貴