¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤Ë¥ì¡¼¥¹½Å¤Í¤Æ½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌðÅÄ°¡´õ»Ò(46)¤¬Çò¤¤?Æ©¤±Æ©¤±?¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀèÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¾¼ÏÂÊ¿À®¤ÎÌ¾¾ìÌÌ48Ï¢È¯¡ª¤¢¤Î¿Í¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡Ù°áÁõ¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤ËÆ©¤±Æ©¤±¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆ©¤±´¶¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡ÖÈþµÓ¤¬±Ç¤¨¤ë¡ª