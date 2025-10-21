¼«Á³°î¤ì¤ë¥Æ¥é¥¹¤ÇBBQÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£±ÑÌÀ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¡¼¥Ù¥­¥å¡¼Ãæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿!!¤³¤¦¤Á¤ã¤ó¡¢¤±¤ó¤¸¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤Îºä¸ý·ûÆó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ï¡¼!¥À¥Ö¥ë¥¹¤À!!!!!¡×¡ÖÅ·ÂÎ´ÑÂ¬¤«¤é¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹!¤À!¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¤Ã!¤«¤Ã¤±¤§¡Á¤ï¤¡¤¡¤Ã!¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«Âº¤¤¡Ä¡×¡Öµã¤±¤Æ¤¯¤ë¡¼!¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¶¯¥À¥Ö¥ë¥¹¡Á¡×¡ÖÅ·ÂÎ´ÑÂ¬À¤Âå¤Ë¤Ï