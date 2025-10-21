〜 第16回「地ビールメーカー動向」調査 〜記録的な酷暑が、地ビール業界に足かせとなったようだ。主な地ビール・クラフトビールメーカー45社の2025年1-8月の総出荷量は7,428kℓで、前年同期を0.5％上回った。しかし、5月から4カ月連続で出荷量は前年同月を下回り、地域限定の地ビールも酷暑による外出控えや値上げの影響を受けたようだ。出荷量ランキングは、14年連続でエチゴビール（株）（新潟県）がトップを守った。