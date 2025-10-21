20日、PGAツアーは来季のフェデックスカップ・フォールシリーズで、新たな大会を開催すると発表した。〔ランキング〕お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめタイトルスポンサーには『グッドグッドゴルフ（Good Good Golf）』が就任。大会名は「グッドグッド選手権」で、2026年11月12?15日にテキサス州オースティンのオムニバートン・リゾート＆スパのファジオ・キャニオンズコースで開催される。出場は120人で、優勝