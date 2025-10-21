◇パ・リーグCSファイナルステージ ソフトバンク2-1日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクが日本ハムに勝利し、アドバンテージ1勝含む4勝3敗で日本シリーズ進出を決めました。試合後に行われた祝賀会では、選手会長を務める周東右京選手が乾杯の音頭を取り、チームを盛り上げました。「みんなお疲れ。このシリーズすごいタフなシリーズだったよね」と振り返り、「そんな中でも最終戦僕たち野手、ピッチャー陣、全員に勇