９月に国立競技場で開催された陸上の世界選手権東京大会を運営した東京２０２５世界陸上財団は２１日、都内で理事会を行った。その後、武市敬事務総長が取材に応じ、観戦チケット収入が、当初見込んでいた４４億円を数億円上回っているとした。「相当の成功を収めることができるだろうという確信、見通しを持って大会を迎えた。事前の想定を超える大成功の大会だったと総括している」と語った。９月１３日から２１日まで開催