9・10月度の「大樹生命月間MVP賞」の受賞者が21日に発表され、セ・リーグの投手部門はヤクルト・吉村貢司郎投手（27）が選出された。4試合に先発して4勝、防御率1・16と抜群の安定感だった右腕は「選ばれたことは非常に光栄。いろんな人に助けられてとれた賞」と喜びを口にした。7月と8月で計8試合に0勝3敗。特に8月は防御率4・91と苦しんだが、軸となる直球を見直すことでシーズン終盤にチームの勝利に大きく貢献した。昨