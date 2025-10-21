俳優の萬田久子（６７）が、ヘアスタイルが輝いている著名人に贈られる「ベスト・ヘア２０２５」に６０代部門を受賞し、２１日、都内で行われた表彰式に出席した。イエローセットアップとファンキーなかき上げウェーブヘアというド派手ファッションを披露した。トロフィーを手にした萬田は「思えば１９歳の時にミスユニバースでトロフィーを頂いて、その時の感動がまた戻って来ました。賞というものが好きですね〜。励みになり