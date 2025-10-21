元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が２１日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」で、高市早苗新総理が誕生したことに「永田町は本当に男社会」だとし「よくそれを突破された」とその実行力を絶賛した。この日は高市氏が女性初の総理に選出されたことを特集。橋下氏は「高市さんとは考え方、違うところはたくさんあるし、懸念しているところもたくさんあるけど、政治家としてあの苦しい状況から権力を取ってきた実行力はすごいも