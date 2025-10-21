富士フイルムは２１日、インスタントカメラ「チェキ」シリーズの新製品「インスタックスミニリプレイプラス」を１１月７日に発売すると発表した。シリーズで初めて自分を撮影できるインカメラを搭載し、モニターで写りを確認しながら自撮りできる。これまでのチェキはレンズの横にある鏡を使用して自撮りする方式だった。新製品では、インカメラで撮影した自撮りと、外側のメインカメラで撮影した風景を重ねた画像を、一枚