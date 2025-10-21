「ボートレースダービー・ＳＧ」（２１日、津）レースの前に開会式が行われた。選手宣誓を行う予定の新田雄史（４０）＝三重・９６期・Ａ１＝だったが、登壇するなり「人前でしゃべるのが苦手なので、選手宣誓代打をボートレース界で一番、人気のある選手にお願いしてあります」とサプライズ。選手団の中から西山貴浩（福岡）が一歩踏み出したが、これはフェイクで、守屋美穂（岡山）がマイク前に登場。声援を受けながら選手宣