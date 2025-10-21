声優の3人組ユニット「AiScReam（アイスクリーム）」が、大みそかの「NHK紅白歌合戦」に出場することが内定したと19日、スポーツ紙が報じた。【もっと読む】有吉弘行「全く面白くない」のに紅白3年連続司会 今年はさらなる「安全運転」不可避のジレンマ同グループは人気アニメ「ラブライブ！」シリーズから誕生したスペシャルユニットで、1月にリリースされたデビュー曲「愛♡スクリ〜ム！」がTikTokを中心に大バズり中。