資料西野金陵の日本酒 瀬戸内海を挟んだ香川県と岡山県。両県の日本酒を飲食店グルメと一緒に楽しめる「令和日本酒瀬戸内ダービー」が2025年11月2日、高松シンボルタワー（高松市サンポート）のデックスガレリアで初めて開かれます。 香川県と岡山県からそれぞれ日本酒蔵5蔵と飲食店5店舗がタッグを組んで出店します。香川県のオリーブ豚を使ったホットサンドや、岡山県の黄ニラを使っただ