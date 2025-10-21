さすがに驚いたファンも多いようだ。【ドラフト家庭の事情】オリ1位・麦谷祐介 暴力被害で高校転校も家族が支えた艱難辛苦 《もう無理》とSOSが来て…19日、広島が来季の投手コーチとして、今季までヤクルトに在籍した石井弘寿一軍投手コーチ（48）を招聘することが分かった。同コーチは2011年の現役引退後、ヤクルトの指導者に転じて14年目。経験は豊富だが、17年から一軍投手コーチとなり、9年間でチーム防御率がリーグ最下