【通貨別まとめと見通し】ランド円 先週のまとめ 先週のランド円は上値が重い展開。8円70銭前後でのもみ合いを経て、週末にかけてドル円などで円買いが強まる中で8円56銭台まで一時下げたが、その後反発、週明けにかけてランド高円売り。 テクニカル分析 - **レジスタンス**:8.809.00（節目） - **サポート**: 8.608.50 高値圏での上値の重さが目立ち、価格は短期移動平均線付近でレンジを形成する展