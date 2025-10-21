ＪＲＡは１０月２１日、米国遠征中のミルコ・デムーロ騎手＝栗東・フリー＝が１０月１７日から同１９日にかけて、サンタアニタパーク競馬場で計４鞍に騎乗したと発表した。１７日に７Ｒをストロングモラルズで制し、現地１２勝目を挙げると、翌１８日には３Ｒをタムズリトルエンジェルで制し、同１３勝目をマークした。１９日は１Ｒのプレスユアラックで８着だった。騎乗成績は以下の通り。【１７日】一般レース１鞍７Ｒ（ダー