自民党の高市早苗総裁は２１日、衆参両院本会議の首相指名選挙で第１０４代首相に選出され、憲政史上初の女性首相が誕生した。自民、日本維新の会両党連立による高市内閣が正式に発足した。 高市早苗氏は「鉄の女」と呼ばれた故サッチャー元英首相を尊敬。神戸大卒、松下政経塾出身。テレビ朝日の民放キャスターを蓮舫氏とともに担当したあと、１９９３年に無所属で初当選。自由党、新進党などを渡り歩き、９６年に自民党入党