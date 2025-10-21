【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円 先週のまとめ 先週のペソ円は、全体として高値圏での調整、ペソ安・円高の動き。メキシコのインフレ率が目標値に向けて低下傾向にあることから、中銀が金融引き締め姿勢を緩め、利下げを継続するとの見通しなどが重石。 テクニカル分析 - **レジスタンス**:8.30 - **サポート**: 8.108.00（重要な心理的節目） 過去のチャートで強いレジスタンスとなって