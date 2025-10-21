嵐の櫻井翔が２１日、都内でライフスタイルマガジン「ＣａｓａＢＲＵＴＵＳ」での連載をまとめた書籍「櫻井翔の建築を巡る旅。【現代建築編】」の発売記念発表会に出席した。櫻井は同誌で１５年間、建築に関する連載「櫻井翔のケンチクを学ぶ旅。」を続けている。「ひっそりと粛々と、でも豪華で贅沢（ぜいたく）な連載を続けてきました」と話す本書は、は現代建築を訪れた回を建築家ごとにまとめている。２０１０年に連載