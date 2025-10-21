【新華社ウルムチ10月21日】中国新疆ウイグル自治区カシュガル地区莎車（ヤルカンド）県でこのほど、数千ムー（1ムー＝約667平方メートル）に及ぶマルメロ（別名、セイヨウカリン）畑で果実が熟し、果物農家は収穫や選別、箱詰めなど一連の出荷作業に追われている。地元は今年、天候に恵まれたことから、マルメロの生育状況は良好で、1ムー当たりの生産量は約800キロと見込まれている。（記者/孫少雄）