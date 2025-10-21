※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ赴任初日から自慢話ばかりで生徒の反感を買い、ついには授業をボイコットされた非常勤講師・岡田。妊娠休業を経て復帰後も冷たい視線にさらされ、人気実習生・川合への嫉妬から悪意を向けるが、校長に呼び出され「ハラスメントだ」と厳しく叱責される。自分は実力で採用されたと信じていたが、背後に叔父の口利きという真