海南熱帯雨林国家公園で遠くを見つめるターミンジカ。（２０２４年５月２７日撮影、海口＝新華社配信）【新華社海口10月21日】中国海南省の霸王嶺の渓谷に朝霧が漂う頃、カイナンテナガザルの澄んだ鳴き声が森を切り裂く。設立4周年を迎えた海南熱帯雨林国家公園に響くこの「朝の調べ」は、美しい音楽のように人の心を打つ。過去4年間、面積4269平方キロに及ぶ熱帯雨林の生態系は、安定性と完全性を着実に向上させてきた。「熱