【新華社杭州10月21日】中国浙江省杭州市で19日に開かれた第3回良渚（りょうしょ）フォーラムの分科会で、同市郊外にある新石器時代の都市遺跡、良渚古城遺跡の反山王陵の外側に墓園が存在した可能性があることが明らかにされた。反山王陵は良渚文化時代の王陵級墓地で、複数の大型貴族墓からなり、精巧な玉器が大量に出土した。良渚古城と水利システムの発掘プロジェクトのリーダー、浙江省文物考古研究所科技考古室の王寧遠