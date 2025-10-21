国会は衆議院と参議院それぞれで総理大臣指名選挙を行い、自民党の高市総裁を第104代総理大臣に選出しました。【映像】自民・高市氏を第104代総理大臣に選出衆議院では、連立政権を樹立する自民党と日本維新の会のほか、無所属の議員らが自民党の高市総裁に投票し、1回目の投票で過半数を得たことから高市氏が総理大臣に指名されました。参議院では、1回目の投票で過半数の票を得た議員がおらず、自民党の高市総裁と立憲民主