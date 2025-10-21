NBAレイカーズの八村塁選手（27）が同じロサンゼルスを拠点とするドジャース・大谷翔平投手（31）にエールを送った。20日（日本時間21日）、現地メディア「スポルティングトリビューン」の創設者であるアラシュ・マルカジ氏や「レイカーズネーション」のダニエル・スターカンド氏が自身のX（旧ツイッター）に八村のインタビュー動画を投稿。その動画ではメディアが大谷翔平のナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）での活躍ぶり