令和ロマン・くるまが、バングラデシュで本並健治似の男性に遭遇。サッカーチームのリーダーを務める彼とその仲間たちとともに、全力でサッカーをする場面があった。【映像】「すごい似てる！」バングラデシュの本並健治（サッカープレーもあり）10月19日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃5が放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の