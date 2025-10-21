10月18、19日に各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第4節が開催。各会場で好スタッツを残した選手たちが、主要スタッツのシーズン平均ランキングでも上位に名を連ねている。 前節で最多得点をマークした長崎ヴェルカのスタンリー・ジョンソンは、今節でも2試合で合計40得点と安定した活躍を見せ得点ランキングトップに立った。それに迫るのは三遠ネオフェニックスとのGAMES2で40得