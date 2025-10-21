午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８０１、値下がり銘柄数は７５３、変わらずは５７銘柄だった。業種別では３３業種中１８業種が上昇。値上がり上位にその他製品、その他金融、金属製品、精密機器など。値下がりで目立つのは非鉄金属、保険、電気・ガスなど。 出所：MINKABU PRESS